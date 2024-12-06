Гончаренко: Агенція Оборонних Закупівель завідомо знала про проблеми у компанії з якою укладався контракт на постачання мін

У Міністерстві оборони Україні знали про проблеми у постачальника мін для військових, але все одно хотіли збільшити суму контрактів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Тут просто суцільна жесть. За результатом внутрішнього аудиту: Агенція Оборонних Закупівель при Міноборони завідомо знала про проблеми у компанії з якою укладався контракт на постачання мін.
Потужностей підприємства не вистачало, а деякі види необхідних підривників взагалі не було освоєно. Але. В контракті все є. Гроші виділені на завідома неможливу кількість та на неіснуючі підривники. Всіх все влаштовує", - написав депутат.
За словами Гончаренка, після чергового провалу поставок цією компанією Агенція хотіла збільшити суму контрактів на майже мільярд гривень. Але це зробити не встигли.
"Що вдалося класно - так це "неефективно використати 217 мільйонів". По суті, вкрасти. Мін не існує, а ті, що є - вибухають у руках. Зате гроші стабільно йдуть. Нові контракти укладаються. А Умєров катається по світу. Просто якийсь пі*дєц. В нас не міністр, а диверсант", - вважає нардеп.
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