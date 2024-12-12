Посли ЄС погодили новий пакет антиросійських санкцій

Посли Євросоюзу погодили новий пакет антиросійських санкцій. Він, зокрема, націлений на російський "тіньовий флот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Угорщини у Раді Євросоюзу у соцмережі X.

Як зазначає головування, пакет поповнює список санкцій новими фізичними та юридичними особами. Він спрямований проти організацій у росії та у третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню рф шляхом обходу експортних обмежень.

Також санкції обмежують діяльність судів третіх держав, які допомагають росіянам оминати обмеження.

Варто зауважити, що посли ЄС і раніше зустрічалися для обговорень нового пакету санкцій проти росії, але не могли його погодити.

Тоді кілька країн заблокували пакет через розбіжності щодо продовження терміну, який надали європейським компаніям для виведення інвестицій з росії.