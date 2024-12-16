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Експерт: Щомісяця балансуючий енергоринок генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів

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В галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Практично щомісяця ринок (електроенергії, - ред.) не стільки генерує інвестиції, скільки борги. Щомісяця тільки балансуючий ринок у нас генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів", - сказав експерт.

Він також додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в "зелену" енергетику.

Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.

"Поки ця ситуація не буде змінена, правила гри не будуть на ринку змінені, очікувати серйозні інвестиції в створення додаткових потужностей в Україні, мабуть, не варто", - підсумував Омельченко.

енергетика, Омельченко
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