Експерт: Щомісяця балансуючий енергоринок генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів

В галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
"Практично щомісяця ринок (електроенергії, - ред.) не стільки генерує інвестиції, скільки борги. Щомісяця тільки балансуючий ринок у нас генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів", - сказав експерт.
Він також додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в "зелену" енергетику.
Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.
"Поки ця ситуація не буде змінена, правила гри не будуть на ринку змінені, очікувати серйозні інвестиції в створення додаткових потужностей в Україні, мабуть, не варто", - підсумував Омельченко.
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