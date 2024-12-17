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Ляшко розповів, коли відновляться планові перевірки аптек

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Із 1 січня 2025 року буде відновлено планові перевірки аптечних закладів, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Раніше ми точково реагували на звернення громадян щодо порушень в тих чи інших аптечних закладах. І Держлікслужба мала право перевірити аптечний заклад за погодженням з МОЗ. А з 1 січня аптеки будуть планово будуть перевіряти, і передусім планові перевірки проводитимуть в аптеках, які розміщені в закладах охорони здоровʼя", - сказав Віктор Ляшко.

Також він нагадав, що аптечні заклади, які працюють в лікарнях, або на території лікарень, зобовʼязані працювати за програмою "Доступні ліки" і мати в своєму асортименті ті лікарські засоби, вартість яких повністю або частково відшкодовує держава.

"У разі, якщо в аптечному закладі при лікарні пацієнту відмовили у відпуску препарату з "Доступних ліків", він може звернутися на гарячу лінію НСЗУ за телефоном: 16-77. НСЗУ також передає цю інформацію регулятору – Держлікслужбі", - зазначив Ляшко.

Також міністр зауважив, що у випадках, якщо в лікарні у пацієнта вимагають або пропонують купити лікарські засоби, необхідно перш за все звернутися до адміністрації лікарні, також можна подати скаргу в Національну службу здоровʼя.

"Якщо медзаклад має договір з НСЗУ і працює за пакетами Програми медичних гарантій, лікування повинно повністю компенсуватися коштами Програми медичних гарантій. Якщо ж людині кажуть, що потрібно купити якісь ліки, необхідно інформувати Національну службу здоровʼя", - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко
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