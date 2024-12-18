Гербст: Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України.

Екс-посол США в Україні (2003-2006) і Старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст переконаний, що добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС посилить співпрацю України з США в сфері ядерної енергетики та сприятиме енергетичній незалежності країни.

Про це він написав в своєму X.

«Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство щодо завершення будівництва Хмельницької АЕС, що має відбуватися у співпраці з американськими компаніями. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці між США й Україною в галузі атомної енергетики», - написав дипломат.