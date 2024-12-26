В Україні планують запровадити європейські стандарти продажу продуктів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який запроваджує в Україні європейські стандарти продажу продуктів.
Ціни вказуватимуться за кілограм, літр та метр. Про це йдеться в законопроєкті №12358.
У документі передбачено імплементацію Директиви 98/6/ЄС Європейського парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам.
Директива 98/6/ЄС від 16 лютого 1998 року містить наступні норми:
Один із авторів народний депутат Дмитро Гурін, раніше пояснив, що законопроєкт буде визначати умови продажу продуктів саме за один кілограм, літр, один метр, один квадратний метр чи один кубічний метр.
Зазначається, що деякі торгівельні мережі в Україні вказує ціну за кілограм вже зараз.
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