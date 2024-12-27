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Рахункова палата опублікувала результати аудиту Вищого антикорупційного суду

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Рахункова палата вперше провела аудит Вищого антикорупційного суду. Він охоплює 2019-2023 роки та 9 місяців 2024 року, а з окремих питань - більш тривалий період.

Результати аудиту опублікувала пресслужба РП.

Так, за п’ять років ВАКС розглянув понад 46 тис. справ та матеріалів у першій інстанції та 4,7 тис. - в апеляційній, проте значна частина справ залишається нерозглянутою понад рік.

За період 2020 - І півріччя 2024 року у першій інстанції цей показник становить 35-49%, в апеляційній - 3-16 %. Крім того, у першій інстанції станом на І півріччя 2024 року було 10 справ, розгляд яких триває понад три роки. Затягування розгляду справ було спричинено кадровим дефіцитом, нормативними обмеженнями, а також через пандемію коронавірусу та запровадження воєнного стану.

Щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, то рівень фінансового забезпечення ВАКС поступово зростав.

"У 2024 році показник забезпечення досяг 99 %, що дало змогу ефективно виконувати завдання та реалізовувати повноваження. За 2019-2023 роки та 9 місяців 2024 року ВАКС використав 1,64 млрд грн бюджетних коштів, з яких 88% спрямували на оплату праці та нарахування. Водночас обмеження суддівської винагороди, встановлені у державному бюджеті з 2020 року, призводять до вимушених додаткових виплат ВАКС на компенсацію суддям недоплаченої їм винагороди на підставі судових рішень", - йдеться в аудиті.

Результати перевірки також показали, що уряд не забезпечив ВАКС належними приміщеннями

"Будівлі, в яких працюють судді та співробітники апарату, не відповідають державним будівельним нормам і створюють перешкоди для виконання судом своїх повноважень. Так, на час проведення аудиту судді та працівники апарату суду розміщувалися в трьох різних приміщеннях, два з яких є тимчасовими. Четверте приміщення ВАКС є непридатним для використання та потребує реконструкції", - йдеться у звіті.

Водночас, завдяки міжнародній технічній допомозі та закупівлям, здійсненим ВАКС, вдалося облаштувати робочі місця, зали судових засідань і забезпечити працівників сучасною технікою.

Однією з ключових проблем ВАКС назвали недостатню кількість суддів. Фактично здійснюють правосуддя лише 37 суддів, хоча штатна чисельність - 63. Це також впливає на терміни розгляду справ та накопичення незавершених проваджень.

Аудитори наголошують, що така ситуація створює ризик невиконання плану Ukraine Facility, яким, зокрема, передбачено збільшити в І кварталі 2025 року штатну чисельність суддів ВАКС на 60 %, апарату – на 40 %.

Рахункова палата надала ВАКС низку рекомендацій.

аудит, ВАКС
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