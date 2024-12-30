Єрмак: Тіньовий флот рф може бути не єдиною гібридною загрозою для країн НАТО

Тіньовий флот, який здійснює диверсії проти каблів, що з'єднують країни НАТО, може бути не єдиною гібридною загрозою від рф для цих країн, зазначає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Коли ми говоримо про що мають думати країни Європи, держави НАТО, то варто розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах... Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР, або ж іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити росію зараз", - написав Єрмак у телеграмі.

Він наголосив, що військові з КНДР уже воюють на території Європи, про що раніше навряд чи хтось міг подумати.

"Безкарність породжує вседозволеність. Саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень і сильних дій", - сказав Єрмак.

Нагадаэмо, 25 грудня низка ЗМІ повідомила про обрив силового кабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію по дну Балтійського моря, а в четвер - про пошкодження трьох підводних телекомунікаційних кабелів між цими країнами. Поліція Фінляндії в четвер на спеціальній пресконференції повідомила, що в цьому інциденті підозрюють нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який, за даними фінської влади, входить до тіньового флоту рф. Танкер Eagle S було зупинено, він перебуває в територіальних водах Фінляндії, влада якої не виключає можливості саботажу.

Видання Lloyd's List повідомило, що на танкері Eagle S було встановлено приймально-передавальні пристрої, які фактично дозволили йому стати "шпигунським судном" для рф.