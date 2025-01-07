Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Bloomberg: Долар різко впав через плани Трампа

80

Долар різко впав проти більшості основних валют у понеділок, 6 січня, на ставках на те, що тарифні плани обраного президента США Дональда Трампа не будуть такими широкими.

Про це пише Bloomberg.

Спотовий індекс долара Bloomberg впав на 0,9%, найбільше з листопада, в той час, як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася після того, як газета Washington Post повідомила, що помічники Трампа вивчають тарифний план, який охоплює тільки критично важливі імпортні товари.

Євро виріс більш ніж на 1% стосовно американської валюти, що є найбільшим зростанням з серпня.

Долар отримав вигоду від очікувань, що Трамп обкладе митами основних торгових партнерів США, що завдасть шкоди валютам, включаючи юань і євро. Але тарифна програма, що охоплює лише ключові сектори, такі як оборонна промисловість, матиме менший вплив на світову економіку та інфляційний тиск у США.

Широка тарифна програма може зашкодити глобальному економічному зростанню та призвести до зростання споживчих цін.

Bloomberg, долар, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 7 января 2025
Понедельник, 6 января 2025
Воскресенье, 5 января 2025
Суббота, 4 января 2025
Пятница, 3 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023