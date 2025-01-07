Bloomberg: Долар різко впав через плани Трампа

Долар різко впав проти більшості основних валют у понеділок, 6 січня, на ставках на те, що тарифні плани обраного президента США Дональда Трампа не будуть такими широкими.

Про це пише Bloomberg.

Спотовий індекс долара Bloomberg впав на 0,9%, найбільше з листопада, в той час, як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася після того, як газета Washington Post повідомила, що помічники Трампа вивчають тарифний план, який охоплює тільки критично важливі імпортні товари.

Євро виріс більш ніж на 1% стосовно американської валюти, що є найбільшим зростанням з серпня.

Долар отримав вигоду від очікувань, що Трамп обкладе митами основних торгових партнерів США, що завдасть шкоди валютам, включаючи юань і євро. Але тарифна програма, що охоплює лише ключові сектори, такі як оборонна промисловість, матиме менший вплив на світову економіку та інфляційний тиск у США.

Широка тарифна програма може зашкодити глобальному економічному зростанню та призвести до зростання споживчих цін.