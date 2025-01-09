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Келлог: Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення путіну та Зеленському у короткостроковій перспективі

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Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.

Про це Кіт Келлог повідомив в інтерв’ю Fox News.

За його словами, і Трамп, і він сам усвідомлюють: вони мають "мало часу" для пошуку рішення війни росії проти України.

Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з лідером рф володимиром путіним після 2022 року, тоді як Трамп планує це зробити.

"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати путіну чи росіянами. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив спецпредставник майбутнього президента США.

На думку Келлога, Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення путіну та Володимиру Зеленському "у короткостроковій перспективі".

"Я хотів би поставити мету як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", - сказав він.

Трамп, Келлог
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