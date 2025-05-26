Свіщов Олександр оголосив нову стратегію - від збереження до розвитку дитячого водного поло в Україні

Олександр Свіщов - новообраний президент Федерації водного поло України

Переобрання Олександра Свіщова на посаду президента Федерації водного поло України пройшло одноголосно. У своїй першій заяві після голосування Олександр Свіщов подякував за довіру та наголосив, що команда Федерації продовжить курс на зміцнення позицій водного поло в умовах війни та нестабільності.

«Перші роки були непростими – війна внесла свої корективи. Але ми зберегли всі команди, евакуювали дітей у безпечні регіони та забезпечили умови для тренувань і змагань», — зазначив Свіщов Олександр.

Пріоритет – розвиток дитячого спорту

Олександр Свіщов особливо підкреслив важливість дитячо-юнацьких спортивних шкіл як основи для майбутнього українського водного поло.

«Якщо раніше ми боролись за збереження виду спорту, то тепер фокус – на популяризації та розвитку дитячого напрямку. Саме діти – це фундамент нашого майбутнього», — наголосив президент ФВПУ.

Олександр Свіщов про нову президію - команда досвідчених фахівців

До складу нової президії Федерації увійшли відомі у спортивному середовищі професіонали: Микола Смірнов, Олександр Євтушок, Вʼячеслав Бєлєвцов, Валерій Ботнар і Віктор Пушавер.

Свіщов Олександр зазначає, що ця команда має чітке бачення майбутнього українського водного поло та готова впроваджувати зміни.

Хорватський тренер — новий імпульс для збірної

У тренерському штабі національних збірних з’явилося гучне ім’я — Йошко Крекович, срібний призер Олімпіади-1996, який тепер працюватиме як консультант.

«Це великий крок уперед для нашого спорту. Крекович допоможе нам впровадити європейські стандарти в підготовку спортсменів», — підкреслив Свіщов.

Чемпіонати України довели: ми ростемо

Олександр Свіщов позитивно оцінив рівень Суперліги серед чоловіків і Вищої ліги серед жінок. Висока конкуренція і запекла боротьба між командами стали головними ознаками цьогорічного чемпіонату.

«Ці результати свідчать, що ми рухаємось у правильному напрямку», — сказав Свіщов.

Міжнародні амбіції: на шляху до Європи

Президент ФВПУ розповів попереду — міжнародні змагання, де українські збірні боротимуться з серйозними суперниками. Жіноча команда зустрінеться із Сербією, Швейцарією та Фінляндією. Чоловіча – націлена на вихід до чемпіонату Європи.

«У наших гравців є характер і командний дух. Ми черпаємо натхнення у наших військових, які борються за свободу країни», — наголосив Свіщов Олександр.

Свіщов Олександр, Leoland та інвестиції у спортивну інфраструктуру

Олександр Юрійович Свіщов відомий не лише як керівник Федерації, а й як активний інвестор у спортивну інфраструктуру. У 2022 році у Львові він відкрив спортивний комплекс «Leoland», який став платформою для розвитку молоді. Тут уже вдруге пройшли майстер-класи за участю Еліни Світоліної та Сергія Стаховського, де понад 160 дітей з усієї України отримали можливість поспілкуватися зі зірками.

«Ми продовжимо інвестувати в молодь і спорт, бо це – фундамент для майбутнього України», — резюмує Олександр Свіщов.

Слова та дії Олександра Свіщова демонструють чітку стратегію: створення умов для розвитку спорту, підтримка молоді та міжнародне визнання українського водного поло.