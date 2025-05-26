Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Свіщов Олександр оголосив нову стратегію - від збереження до розвитку дитячого водного поло в Україні

108
Свіщов Олександр оголосив нову стратегію - від збереження до розвитку дитячого водного поло в Україні
Олександр Свіщов - новообраний президент Федерації водного поло України

Переобрання Олександра Свіщова на посаду президента Федерації водного поло України пройшло одноголосно. У своїй першій заяві після голосування Олександр Свіщов подякував за довіру та наголосив, що команда Федерації продовжить курс на зміцнення позицій водного поло в умовах війни та нестабільності.

«Перші роки були непростими – війна внесла свої корективи. Але ми зберегли всі команди, евакуювали дітей у безпечні регіони та забезпечили умови для тренувань і змагань», — зазначив Свіщов Олександр.

Пріоритет – розвиток дитячого спорту

Олександр Свіщов особливо підкреслив важливість дитячо-юнацьких спортивних шкіл як основи для майбутнього українського водного поло.

«Якщо раніше ми боролись за збереження виду спорту, то тепер фокус – на популяризації та розвитку дитячого напрямку. Саме діти – це фундамент нашого майбутнього», — наголосив президент ФВПУ.

Олександр Свіщов про нову президію - команда досвідчених фахівців

До складу нової президії Федерації увійшли відомі у спортивному середовищі професіонали: Микола Смірнов, Олександр Євтушок, Вʼячеслав Бєлєвцов, Валерій Ботнар і Віктор Пушавер. 

Свіщов Олександр зазначає, що ця команда має чітке бачення майбутнього українського водного поло та готова впроваджувати зміни.

Хорватський тренер — новий імпульс для збірної

У тренерському штабі національних збірних з’явилося гучне ім’я — Йошко Крекович, срібний призер Олімпіади-1996, який тепер працюватиме як консультант.

«Це великий крок уперед для нашого спорту. Крекович допоможе нам впровадити європейські стандарти в підготовку спортсменів», — підкреслив Свіщов.

Чемпіонати України довели: ми ростемо

Олександр Свіщов позитивно оцінив рівень Суперліги серед чоловіків і Вищої ліги серед жінок. Висока конкуренція і запекла боротьба між командами стали головними ознаками цьогорічного чемпіонату.

«Ці результати свідчать, що ми рухаємось у правильному напрямку», — сказав Свіщов.

Міжнародні амбіції: на шляху до Європи

Президент ФВПУ розповів попереду — міжнародні змагання, де українські збірні боротимуться з серйозними суперниками. Жіноча команда зустрінеться із Сербією, Швейцарією та Фінляндією. Чоловіча – націлена на вихід до чемпіонату Європи.

«У наших гравців є характер і командний дух. Ми черпаємо натхнення у наших військових, які борються за свободу країни», — наголосив Свіщов Олександр.

Свіщов ОлександрLeoland та інвестиції у спортивну інфраструктуру

Олександр Юрійович Свіщов відомий не лише як керівник Федерації, а й як активний інвестор у спортивну інфраструктуру. У 2022 році у Львові він відкрив спортивний комплекс «Leoland», який став платформою для розвитку молоді. Тут уже вдруге пройшли майстер-класи за участю Еліни Світоліної та Сергія Стаховського, де понад 160 дітей з усієї України отримали можливість поспілкуватися зі зірками.

«Ми продовжимо інвестувати в молодь і спорт, бо це – фундамент для майбутнього України», — резюмує Олександр Свіщов.

Слова та дії Олександра Свіщова демонструють чітку стратегію: створення умов для розвитку спорту, підтримка молоді та міжнародне визнання українського водного поло.

Oleksandr Svishchov, Александр Свищев,, Олександр Свіщов, Олександр Юрійович Свіщов, водне поло, ФВПУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 26 мая 2025
Воскресенье, 25 мая 2025
Суббота, 24 мая 2025
Пятница, 23 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023