Мінекономіки: Уряд ухвалив правила оцінювання роботи наглядових рад держкомпаній

Кабінет міністрів ухвалив правила оцінювання роботи наглядових рад держкомпаній та вимоги до звітності.
Про це інформує Мінекономіки.
Документ передбачає, що оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язкового пройти наглядові ради таких держкомпаній:
Порядок дозволить оцінити незалежність наглядових рад та відповідність їх роботи принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку. Також ухвалення документу є одним із зобов'язань України в межах співпраці з МВФ.
Порядок оцінки містить такі положення:
Документ також вимагає подачі звіту про річну діяльність наглядової ради загальним зборам компанії або уповноваженому органу управління до 30 березня кожного року.
Звіт повинен містити інформацію про виконання стратегічного плану розвитку компанії, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей, визначених у листі очікувань власника.
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