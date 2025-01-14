Мінекономіки: Уряд ухвалив правила оцінювання роботи наглядових рад держкомпаній

Кабінет міністрів ухвалив правила оцінювання роботи наглядових рад держкомпаній та вимоги до звітності.

Про це інформує Мінекономіки.

Документ передбачає, що оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язкового пройти наглядові ради таких держкомпаній:

"Національна енергетична компанія "Укренерго";

"НАК "Нафтогаз України";

"Оператор газотранспортної системи України".

Порядок дозволить оцінити незалежність наглядових рад та відповідність їх роботи принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку. Також ухвалення документу є одним із зобов'язань України в межах співпраці з МВФ.

Порядок оцінки містить такі положення:

елементи оцінювання, щодо яких встановлюються висновки;

види оцінки діяльності наглядової ради;

критерії залучення незалежного консультанта для здійснення зовнішнього оцінювання діяльності наглядової ради;

порядок відбору незалежного консультанта;

порядок оформлення результатів оцінки;

порядок винесення рішення за результатами оцінки.

Документ також вимагає подачі звіту про річну діяльність наглядової ради загальним зборам компанії або уповноваженому органу управління до 30 березня кожного року.

Звіт повинен містити інформацію про виконання стратегічного плану розвитку компанії, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей, визначених у листі очікувань власника.