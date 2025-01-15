Блінкен і Остін: США і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну

Проведення політики миру через силу життєво важливе для виживання України. Це також вплине на безпеку Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у спільній колонці державного секретаря Ентоні Блінкена та глави Пентагону Ллойда Остіна для The New York Times.
"Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись приведуть до кінця війни путіна", - заявили американські урядовці.
На їх думку, успіх України по цей день є величезним стратегічним досягненням. Однак і Блінкен і Остін зауважують, що перед російським диктатором володимиром путіним постає болісна дилема.
"Відтоді, як путін розпочав війну, в росії загинули та отримали поранення понад 700 000 військових. Тепер він все частіше стикається з болісною дилемою: або терпіти великі втрати за мінімальні прибутки, можливо, провівши мобілізацію, яка спричинить внутрішню нестабільність, або серйозно домовлятися з Україною про припинення його війни", - додали посадовці.
Вони вважають, що американська фінансова й військова підтримка України дали важелі впливу Києву й наступній адміністрації у США.
"Ці важелі впливу слід використати, щоб припинити війну путіна та започаткувати міцний мир, який гарантує, що українці зможуть стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію та процвітати як суверенна демократія. Ось як виглядав би мир через силу. Але оскільки путін зберігає свої імперські амбіції, відмова від наших важелів впливу зараз через скорочення допомоги та примусове передчасне припинення вогню просто дозволить путіну відпочити, переналаштуватися та, зрештою, повторно атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі", - підсумували Блінкен і Остін.
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