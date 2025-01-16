Єрмак: У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії. У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф - загалом майже 100 суб‘єктів.

Про це йдеться у дописі у Телеграм-каналі очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, передає Укрінформ.

«Сьогодні Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на рф через її агресію та порушення міжнародного права. Низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані», – йдеться у дописі посадовця.

Зокрема, за його даними, до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.

«Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій», – уточнив Єрмак.

Зазначається, що під обмеження потрапили:

ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор В. Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС;

дві дочірні компанії «росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат»;

понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам;

майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA;

вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp;

козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній бориса ротенберга;

близько 25 металургійних підприємств рф, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп та компанії групи Керамакс;

турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів рф.

Наголошується, що санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей рф для ведення війни та обходу існуючих обмежень.