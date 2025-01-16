Єрмак: У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росії. У новий санкційний пакет США потрапили банки і установи, які співпрацювали з рф - загалом майже 100 суб‘єктів.
Про це йдеться у дописі у Телеграм-каналі очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, передає Укрінформ.
«Сьогодні Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на рф через її агресію та порушення міжнародного права. Низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані», – йдеться у дописі посадовця.
Зокрема, за його даними, до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.
«Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій», – уточнив Єрмак.
Зазначається, що під обмеження потрапили:
Наголошується, що санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей рф для ведення війни та обходу існуючих обмежень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023