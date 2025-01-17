Совсун: Влада планує купити атомні реактори у Болгарії без ухвалення рішення про добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун заявила, що у владі є ідея купити атомні реактори у Болгарії без ухвалення рішення парламенту про добудову енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.

"Коли стало зрозуміло, що попри всі вперті намагання міністра Галущенка таки отримати цей законопроєкт, голосів у Раді на нього немає, вчора ввечері з’явилася геніальна ідея – добре, давайте не будувати блоки Хмельницької АЕС, але про всяк випадок закупимо російські, "росатомівські" реактори у болгарів. Хай полежать. Тобто, ми зараз витратимо майже 27 мільярдів гривень. Найменша ціна, яка вказана – це 600 мільйонів євро. А потім вирішимо – чи будувати ці блоки чи не будувати. Яким чином це рішення можна в принципі коментувати, я вже зараз не розумію. Це, знаєте, якщо проблему не можна вирішити, її можна довести до абсурду. Рішення, яке зараз запропоноване – це доведення ситуації до абсурду…Але про всяк випадок давайте ці реактори купимо і потім вже будемо вирішувати, що робити", - розповіла Совсун.

За її словами, вже більш як півроку Міністерство енергетики намагається домовитися з Радою про голосування за законопроєкт щодо будівництва третього та четвертого блоків ХАЕС, але головною темою суперечок є обсяги фінансування проєкту.

"Не сперечаючись про те, що нам потрібна додаткова генерація і так далі, у нас, як у народних депутатів було дуже багато запитань до цього проєкту. В першу чергу – питання щодо фінансування. Щодо обсягу фінансування і джерел фінансування", - зазначила Совсун.

Депутатка зазначила, що у Міністерстві енергетики посилаються на те, що 11 березня термін дії рішення про продаж Україні закриється.

На думку Совсун, це не останні атомні реактори у світі, які існують.