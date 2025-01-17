Гончаренко: Результатом передачі активів "Укрнафтобуріння" державі стало скорочення доходів

Результатом передачі активів "Укрнафтобуріння" державі стало скорочення доходів бюджету на 2,6 млрд грн, зупинка видобутку та повне позбавлення іноземних інвесторів прав на їхні активи.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко і повідомив, що направив депутатське звернення до в.о Генерального прокурора щодо ситуації з "Укрнафтобуріння".

За його словами, в "Укрнафтобуріння" понад 50% акцій компанії належить іноземним інвесторам, які інвестували понад 5 млрд грн і сплатили раніше 24 млрд грн податків. Але попри це, в травні 2023 року суд наклав арешт на акції (прим. - за кримінальним провадженням 2014 року, в якому розслідуються можливі зловживання посадових осіб НАК «Надра України» і яке жодним чином не стосується чинних акціонерів та менеджменту "Укрнафтобуріння"), а компанію передано в тимчасове управління АРМА, яка й передала акції до Укрнафти.

Коментуючи цю ситуацію в ефірі одного з телеканалів, Гончаренко зазначив, що в результаті приватна компанія, яка раніше видобувала газ і нафту і платила податки до державного бюджету, опинилася в руках так званих «потужних менеджерів», де керівник управління отримує зарплату майже півтора мільйона гривень.

«Ще їх до долара прив'язали, раптом гривня впаде, людина ж не має страждати», - додає Гончаренко.

«У підсумку видобуток нафти і газу компанією падає, тому що ці люди прийшли не видобувати. Вони прийшли набивати кишені, от що вони прийшли робити. Якщо падає видобуток нафти і газу, то падають і податкові надходження до державного бюджету», - каже нардеп.

«Тепер маємо ситуацію що була приватна компанія, були іноземні інвестори, вона працювала, були податки, була нафта і газ. Але прийшла держава, поставила своїх людей, і нема ні нафти, ні газу, ні податків… і якщо далі це не зупинити, то через декілька років вже можна буде цю компанію просто поховати», - додав Гончаренко.

Він пояснив, що звернувся до Генпрокурора, тому що потрібно розслідувати, що це за «потужні» люди і як вони це роблять.

Він також зауважив, що крім цього всього, Україну тепер чекають міжнародні суди з іноземними інвесторами, а це аж ніяк не покращить інвестклімат в Україні.

«Який це інвестклімат в Україні? Це як мотивує когось принести хоч один свій долар в Україну, коли була компанія, але прийшли, забрали компанію, знищили. Хто винен, що винен, там вже ніхто нікому нічого не винен. Хіба це той шлях, яким ми хочемо йти?», - додав нардеп.