The Times: Велика Британія зіткнулася з безпрецедентним відпливом мільйонерів

У 2024 році Велика Британія зіткнулася з безпрецедентним відпливом мільйонерів, викликаним змінами в економічній політиці нового уряду лейбористів.

Як повідомляє The Times, країну залишили близько 10,8 тисячі заможних осіб, що на 157% більше, ніж у 2023 році.

За даними аналітичної компанії New World Wealth, серед тих, хто виїхав, — 12 мільярдерів і 78 осіб зі статками понад $100 млн.

Багато з них переїхали до Швейцарії, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Масовий відтік почався у травні, коли експрем'єр Ріші Сунак оголосив дату парламентських виборів, на яких перемогли лейбористи. Після цього, за підрахунками, кожні 45 хвилин країну залишав один мільйонер.

Основною причиною такого відпливу стала податкова реформа лейбористів, спрямована на підвищення оподаткування найбагатших жителів. Зокрема, планується скасувати податкові пільги для заможних осіб зі статусом нерезидента, які дозволяли їм сплачувати значно менші податки. Ця реформа може принести бюджету додаткові $3,05 млрд на рік.

Проте, за прогнозами Oxford Economics, наслідки можуть бути протилежними. Через переїзд заможних британців до інших країн держава ризикує втратити до $122 млрд на рік.

Ця ситуація змусила багатьох підприємців також задуматися про еміграцію.

За даними The Times, у 2024 році кількість британців, які шукали можливості для переїзду та отримання другого громадянства, зросла на 57% порівняно з попереднім роком і у сім разів порівняно з 2019 роком.

Серед тих, хто користувався податковими пільгами, — дружина Ріші Сунака Акшата Мурті, чиї статки перевищують $500 мільйонів. Її приклад став символом суперечностей між новою економічною політикою та інтересами великого бізнесу.