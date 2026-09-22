Макрон має намір "відверто" поговорити з Трампом

Президент Франції Емманюель Макрон має намір "відверто" поговорити з американським колегою Дональдом Трампом, щоб спробувати "скерувати його до правильних рішень", зокрема стосовно України. Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на співрозмовників в оточенні французького керівника.
За їх словами, Макрон зустрінеться з Трампом 21 вересня у Нью-Йорку, й має намір "дискутувати з ним цілком відверто".
"Це завжди гарна нагода задати тон перед початком цього тижня високого рівня Генеральної асамблеї та відверто подискутувати з президентом Сполучених Штатів, як це завжди робить президент Республіки [Макрон]", – вказали співрозмовці.
Згодом вони додали: "Як і в усі критичні моменти, це буде нагодою спрямувати президента Трампа до правильних рішень, зокрема стосовно України, зберегти зусилля з підтримки України та посилити тиск, який слід чинити на Росію".
За словами співбесідників, Макрон стане першим главою держави, з яким Трамп зустрінеться у Нью-Йорку ввечері 21 вересня. Наступного дня там розпочнеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН.
Також у Нью-Йорку Макрон планує зустрітися, зокрема, з українським колегою Володимиром Зеленським.
Макрон поїде до США з французького архіпелагу Сен-П’єр і Мікелон, розташованого поряд з Канадою. Напередодні він зустрівся на цій території з канадським прем'єр-міністром Марком Карні.
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