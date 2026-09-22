Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Експерт: Україна входить у зимовий період із вищим рівнем інженерного захисту

80

Україна входить у зимовий період із вищим рівнем інженерного захисту, ніж кілька років тому: другий рівень захисту завершений на 22 енергетичних об'єктах, а ще на понад 100 роботи тривають.

Про це Бізнес Цензору розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев, коментуючи зупинку фінансування капітальних видатків по всій країні.

Проте, за словам Рябцева, абсолютного захисту від прямого влучання ракети не існує – реальна стійкість залежить від комбінації протиповітряної оборони (ППО), резервування мереж і швидкості відновлення після ударів.

При цьому найбільш вразливими Рябцев називає не окремі об'єкти, а так звані bottlenecks, вузькі місця, – елементи, втрату яких не можна швидко компенсувати альтернативним маршрутом чи резервом: великі підстанції, трансформаторне обладнання, інфраструктура, від якої залежать тепло та вода великих міст.

"Ми ризикуємо втратити не сам об'єкт, а функцію, яку він забезпечує", – пояснив Рябцев.

За його словами, пошкодження однієї підстанції може означати, що електроенергія в країні є, а довести її до конкретного міста фізично нема як.

"Тоді держава витрачатиме значно більше коштів уже не на превентивний захист, а на аварійне відновлення, закупівлю дефіцитного обладнання та подолання наслідків – причому в умовах морозів і нових атак", – зазначив Рябцев.

Капітальні видатки – це бюджетні гроші на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт: доріг, лікарень, шкіл, об'єктів енергетики. На відміну від зарплат чи соціальних виплат, це довгострокові вкладення, розтягнуті в часі.

У Міністерстві фінансів зі свого боку заявили, що йдеться про перенесення частини капітальних видатків за осінь на грудень через нестачу міжнародного фінансування.

"Ідеться не про скорочення чи заморожування бюджетних програм, а про перенесення строків фінансування частини капітальних видатків", – пояснили в Мінфіні.

Уточнену консолідовану суму за весь період у Мінфіні обіцяють назвати пізніше – після фіналізації змін до розпису бюджету.

Рябцев наголосив, що відтермінування фінансування – це не просто бухгалтерське перенесення видатків із вересня на грудень, а "перенесення частини ризику з державного бюджету безпосередньо на енергосистему та споживачів".

Водночас навіть якщо гроші з'являться 1 грудня, "їх неможливо миттєво перетворити на готову захисну споруду".

"Потрібні матеріали, люди, техніка, монтаж, бетонні роботи та технологічний час. Тому частина об'єктів може увійти в найбільш небезпечний період опалювального сезону з тим рівнем захисту, який вони мають зараз", – сказав Рябцев.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень-листопад.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

Рябцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 22 сентября 2026
Понедельник, 21 сентября 2026
Воскресенье, 20 сентября 2026
Суббота, 19 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023