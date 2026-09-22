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МЗС рф: Темпи просування переговорів зі США залишаються нижчими за очікувані

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В адміністрації російського диктатора володимира путіна заявили, що готується нова зустріч з представниками президента США Дональда Трампа, який готовий піти на окремі домовленості з Москвою.

За словами заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова, переговори можуть відбутися вже найближчими тижнями, повідомляють росЗМІ.

Рябков зазначив, що головною метою майбутньої зустрічі має стати усунення так званих «подразників» у двосторонніх відносинах між росією та США.

Він також повідомив, що подібні зустрічі між представниками двох країн певною мірою вже набули регулярного характеру.

Разом з тим, Рябков поскаржився, що темпи просування переговорів залишаються нижчими за очікувані.

«Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося», — додав заступник глави МЗС рф.

Рябков, МЗС рф
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