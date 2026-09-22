В адміністрації російського диктатора володимира путіна заявили, що готується нова зустріч з представниками президента США Дональда Трампа, який готовий піти на окремі домовленості з Москвою.
За словами заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова, переговори можуть відбутися вже найближчими тижнями, повідомляють росЗМІ.
Рябков зазначив, що головною метою майбутньої зустрічі має стати усунення так званих «подразників» у двосторонніх відносинах між росією та США.
Він також повідомив, що подібні зустрічі між представниками двох країн певною мірою вже набули регулярного характеру.
Разом з тим, Рябков поскаржився, що темпи просування переговорів залишаються нижчими за очікувані.
«Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося», — додав заступник глави МЗС рф.
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