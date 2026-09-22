Ігнат: росія враховує погодні умови та змінює тактику використання ударних дронів

Росія під час застосування ударних безпілотників враховує погодні умови та змінює тактику їх використання.

Про це в понеділок, 21 вересня, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Кореспондент з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, під час планування атак російські військові зважають на метеоумови на маршруті польоту та в районі цілі. Зокрема, туман і хмарність можуть ускладнювати роботу української протиповітряної оборони.

Ігнат зазначив, що російські війська застосовують дедалі більше реактивних "шахедів". За неповний вересень РФ використала близько 1900 ударних безпілотників із реактивними двигунами. Для порівняння, за весь липень їх було близько 2800. За словами військового, показник збиття таких дронів становить близько 60%.

Він також повідомив, що РФ продовжує використовувати нові тактичні прийоми. Зокрема, у вересні було кілька хвиль запусків великої кількості звичайних "шахедів" у напрямку західних областей України, тоді як раніше російські війська застосували накопичені реактивні безпілотники.

Окремо Ігнат розповів про реактивні дрони-перехоплювачі. За його словами, є підтверджені випадки знищення реактивних БпЛА перехоплювачами коптерного типу, якщо такі цілі летять на невеликій висоті та з відносно невисокою швидкістю. Він додав, що перспективним напрямком є розвиток саме реактивних дронів-перехоплювачів.

Ігнат також наголосив на важливості оперативного отримання інформації про пуски швидкісних ракет, зокрема Цирконів. За його словами, такі ракети можуть летіти зі швидкістю близько 10 тисяч кілометрів на годину, тому для реагування залишається дуже мало часу.

Військовий зазначив, що Україна розраховує на партнерів, які можуть передавати інформацію про пуски балістичних, аеробалістичних та протикорабельних ракет.