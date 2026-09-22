Федоров: Зеленський відмовився від проведення виборів через можливу участь у них Залужного

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський був готовий провести вибори до завершення війни, однак відмовився від цієї ідеї через можливу участь у них Валерія Залужного.

В червні він пропонував провести вибори. Подробиці Федоров повідомив в статті УП "Вибори Михайла Федорова. Як ексміністр оборони переграв Єрмака, став проблемою для Зеленського і хакнув смертельну хворобу".

Політик вважає, що їх можна організувати до завершення війни - спочатку президентські, а потім парламентські. Федоров стверджує, що Зеленський спочатку був готовий до такого сценарію, однак змінив рішення через можливу участь Залужного.

"Я прямо сказав президенту, що "потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати і будете думати про свій пам'ятник". Він запитав: "В чому твій інтерес?". Я відповів: "В перемозі у війні", - пояснив ексміністр.

Федоров також розповів, що після того, як почав публічно просувати ідею проведення виборів, не отримував пропозицій безпосередньо профінансувати його політичний проєкт, хоча, за його словами, "зацікавлених було багато".

Один зі співрозмовників УП серед топпредставників команди Зеленського розповів, що Федорова нині сприймають як політичного опонента, зокрема через його позицію щодо президента.

За словами співрозмовника УП, частина опозиції також бачить у Федорові конкурента Залужного.

"Він сприймається всіма, окрім Железняка і ще кількох депутатів, як політичний опонент. Опозиція сприймає Мішу так, бо він фактично конкурує із Залужним, на якого планував орієнтуватися Петро Олексійович. "Батьківщина" проти виборів зараз, бо вони чомусь вважають, що після війни рейтинг Юлі стане кращим. А "Слуга народу" вважає Мішу опонентом – бо він проти президента і всіх нас. Тому він зараз несистемна опозиція - проти всіх", - зазначає один із топів Зе!Команди.