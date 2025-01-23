Лише 6% громадян України переважно розмовляють російською, - дослідження

Майже 70% українців повідомляють, що вільно володіють українською мовою. Тоді як 2% опитаних заявили, що мають труднощі з розумінням мови. Про це йдеться в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Скільки громадян вільно володіють українською мовою:
Майже 78% опитаних визначають українську мову як рідну. Водночас російську мову рідною назвали 6%, а українську та російську одночасно – 13%.
Також виявилося, що вдома респонденти розмовляють переважно українською (63,8%):
Крім цього, майже 80% опитаних вважають, що престижно розмовляти українською мовою. Тоді як 6% відзначили, що російською, а 16% відповіли, що "байдуже якою".
Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Методом face-to-face було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.
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