Лише 6% громадян України переважно розмовляють російською, - дослідження

Майже 70% українців повідомляють, що вільно володіють українською мовою. Тоді як 2% опитаних заявили, що мають труднощі з розумінням мови. Про це йдеться в опитуванні фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Скільки громадян вільно володіють українською мовою:

69,5% – вільно володіють;

27% – рівень мови є достатнім для спілкування на побутовому рівні, але важко розмовляти на спеціальні теми;

2% – погано розуміють українську мову;

0,5% – взагалі не розуміють українську мову.

Майже 78% опитаних визначають українську мову як рідну. Водночас російську мову рідною назвали 6%, а українську та російську одночасно – 13%.

Також виявилося, що вдома респонденти розмовляють переважно українською (63,8%):

63,8% – українською;

17,8% – іноді українською, іноді російською;

6,7% – переважно українською;

5,6% – російською;

5,4% – переважно російською.

Крім цього, майже 80% опитаних вважають, що престижно розмовляти українською мовою. Тоді як 6% відзначили, що російською, а 16% відповіли, що "байдуже якою".

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Методом face-to-face було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.