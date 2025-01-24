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Енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse

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Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державної компанії "Енергоатом".

"100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків", - йдеться в повідомленні компанії.

Використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146. У ньому прямо прописано, що нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією.

Westinghouse, Хмельницька АЕС
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