Енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse

Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення державної компанії "Енергоатом".
"100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків", - йдеться в повідомленні компанії.
Використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146. У ньому прямо прописано, що нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією.
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