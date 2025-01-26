Луганська ОВА: росіяни не визнають борги перед освітянами, накопичені керівництвом так званої «лнр»

росіяни не визнають борги перед освітянами, накопичені керівництвом так званої «лнр», окупаційна влада вкотре обіцяє знайти спосіб розв'язання проблеми.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Укрінформ.

«Окупанти вчетверте, і втретє за останні два місяці, анонсували пошуки шляхів виплати заборгованості вчителям за 2014-2015 роки, які упродовж цього часу працювали у так званій «ЛНР» на безоплатній основі», - написав Лисогор.

За його словами, борги накопичилися у близько 700 освітніх установах, відповідні скарги продовжують надходити.

Лисогор зазначає, що загарбники виправдовуються, що основною причиною невиплати коштів упродовж 10 років є те, що борг юридично не належить «до тих організацій, у яких зараз працюють люди», тобто росіяни його не визнають.