Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Луганська ОВА: росіяни не визнають борги перед освітянами, накопичені керівництвом так званої «лнр»

121

росіяни не визнають борги перед освітянами, накопичені керівництвом так званої «лнр», окупаційна влада вкотре обіцяє знайти спосіб розв'язання проблеми.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Укрінформ.

«Окупанти вчетверте, і втретє за останні два місяці, анонсували пошуки шляхів виплати заборгованості вчителям за 2014-2015 роки, які упродовж цього часу працювали у так званій «ЛНР» на безоплатній основі», - написав Лисогор.

За його словами, борги накопичилися у близько 700 освітніх установах, відповідні скарги продовжують надходити.

Лисогор зазначає, що загарбники виправдовуються, що основною причиною невиплати коштів упродовж 10 років є те, що борг юридично не належить «до тих організацій, у яких зараз працюють люди», тобто росіяни його не визнають.

Лисогор, Луганська ОВА, лнр
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 26 января 2025
Суббота, 25 января 2025
Пятница, 24 января 2025
Четверг, 23 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023