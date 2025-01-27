Президент Фінляндії: За президентства Трампа США не залишать НАТО

Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати не залишать НАТО.
Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
Стубб сказав, що "не сумнівається ні на секунду", що США через чотири роки, після закінчення терміну повноважень Трампа, залишаться членом НАТО.
Він пояснив це тим, що у жодному іншому альянсі Сполучені Штати не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку і свої інтереси в Європі.
"Повірте, цей розрахунок спрацьовує для США, незалежно від того, наскільки високими є внески інших країн-членів НАТО. Тому я оптимістично налаштований, що через чотири роки наш альянс буде ще сильнішим – і, можливо, на той час Україна також стане членом нашої організації. Ніколи не знаєш напевно", – зазначив фінський президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023