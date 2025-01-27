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Рада може дозволити визнавати результати навчання українських дітей за кордоном

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Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт, за яким будуть визнаватися результати навчання українських дітей за кордоном. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12375 та пресслужбу "Слуги народу".

"... за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому", - йдеться у висновку комітету.

Законопроєкт доповнює статтю шосту закону "Про повну загальну середню освіту", з якою "громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів".

Автор законопроєкту Сергій Бабак вказує, що законопроєкт надасть правові підстави для Кабміну розробити нормативні акти, що дозволять зарахувати результати навчання дітей, які виїхали за кордон.

"Також є ще одна проблема, яка знаходиться поза правовими межами. Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус. Наприклад, є ті, що мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування. Перелік цих шкіл відомий освітнім управлінцям, оскільки ці заклади освіти були забезпечені підручниками, наданими нашою державою. Також є осередки неформальної освіти – від шкіл вихідного дня до невеликих об’єднань громадян, які навчають школярів. Після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку. Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв’язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після нашої перемоги", - зазначив Бабак.

навчання, Бабак
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