Підсумки ІV кварталу 2024 року: обсяг коштів населення зріс майже в усіх банках

Протягом IV кварталу 2024 року обсяг депозитів серед населення зріс практично у всіх банках, при цьому кілька фінансових установ повідомили про значне зростання обсягів коштів від корпоративних клієнтів. Більшість банків також відзначили зниження вартості позик.

Такі результати відображає щоквартальне опитування щодо банківського фінансування.

Зазначається, що за підсумками ІV кварталу 2024 року:

обсяг коштів населення зріс майже в усіх банках;

в окремих установ суттєво збільшився обсягів коштів корпорацій;

середня вартість фондування знижувалася шість кварталів поспіль;

частка фондування у валюті зменшилася;

загальний обсяг капіталу збільшився.

У І кварталі 2025 року респонденти прогнозують: