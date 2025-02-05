Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

Західні судновласники продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту, - дослідження

96

У російському тіньовому флоті - 230 старих західних танкерів на 6 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Міжнародного дослідницького проекту Shadow Fleet Secrets.

Європейські та американські судновласники протягом минулих років продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту. У цілому з 2022 по 2024 рік вони отримали не менше 6 мільярдів доларів від цих продажів.

Документально підтверджено, що кілька німецьких судноплавних компаній та власників суден також продавали танкери росії. Від Німеччини в розслідуванні брали участь журналісти NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, тіньовий флот рф - це майже тисяча старих танкерів, які возять російську нафту не за уставленою стелею цін і не страхуються західними компаніями. Москва загалом заплатила за них майже 10 млрд доларів.

тіньовий флот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 5 февраля 2025
Вторник, 4 февраля 2025
Понедельник, 3 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023