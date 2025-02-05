Західні судновласники продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту, - дослідження

У російському тіньовому флоті - 230 старих західних танкерів на 6 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Міжнародного дослідницького проекту Shadow Fleet Secrets.

Європейські та американські судновласники протягом минулих років продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту. У цілому з 2022 по 2024 рік вони отримали не менше 6 мільярдів доларів від цих продажів.

Документально підтверджено, що кілька німецьких судноплавних компаній та власників суден також продавали танкери росії. Від Німеччини в розслідуванні брали участь журналісти NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, тіньовий флот рф - це майже тисяча старих танкерів, які возять російську нафту не за уставленою стелею цін і не страхуються західними компаніями. Москва загалом заплатила за них майже 10 млрд доларів.