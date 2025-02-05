Західні судновласники продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту, - дослідження

У російському тіньовому флоті - 230 старих західних танкерів на 6 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Міжнародного дослідницького проекту Shadow Fleet Secrets.
Європейські та американські судновласники протягом минулих років продали 230 старих танкерів до так званого російського тіньового флоту. У цілому з 2022 по 2024 рік вони отримали не менше 6 мільярдів доларів від цих продажів.
Документально підтверджено, що кілька німецьких судноплавних компаній та власників суден також продавали танкери росії. Від Німеччини в розслідуванні брали участь журналісти NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.
Нагадаємо, тіньовий флот рф - це майже тисяча старих танкерів, які возять російську нафту не за уставленою стелею цін і не страхуються західними компаніями. Москва загалом заплатила за них майже 10 млрд доларів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023