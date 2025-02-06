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Рахункова палата проводить аудит підтримки українського кінематографа

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Рахункова палата розпочала аудит державної підтримки кінематографа.

Як ідеться на сайті установи, оцінюватимуть, чи відповідало нормам і правилам управління Держагентством з питань кіно виділеними у 2022–2024 роках коштами.

Аудитори досліджуватимуть, як агентство виконувало заходи, спрямовані на розвиток національного виробництва кінофільмів, телесеріалів та телефільмів, забезпечення їх присутності в українському та світовому прокаті, проведення заходів з розповсюдження та популяризації продуктів національного кінематографа.

«Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк. До здійснення контрольного заходу залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку», - повідомили у Рахунковій палаті.

Розглянуть звіт за цим аудитом влітку 2025 року.

аудит, кінематограф
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