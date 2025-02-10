Волц не підтвердив та не спростував заяву Трампа про розмову з путіним

У Білому домі не підтверджують і не спростовують заяву президента США Дональда Трампа про його розмову з російським диктатором володимиром путіним.
Про це йдеться в інтерв'ю радника президента США з нацбезпеки Майка Волца для NBC News.
Як відомо, американський президент у неділю, 9 лютого, заявив, що провів розмову з головою кремля путіним.
Однак під час своєї заяви радник Трампа з нацбезпеки відмовився спростовувати чи підтверджувати відповідну телефонну розмову лідера США.
«Я не буду випереджати президента, і, безумовно, зараз відбувається багато делікатних розмов», – сказав Волц.
При цьому, представник Білого дому додав, що Трамп готовий обкласти росію санкціями і високими тарифами, щоб якомога швидше досягти миру в Україні. Згідно з його словами, в економіки країни-агресора зараз великі проблеми.
Водночас, радник президента США з нацбезпеки анонсував, що цього тижня віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлогг обговорять із європейськими партнерами шляхи завершення війни в Україні.
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