Держстат: У січні 2025 року найбільше подорожчала електроенергія

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у січні 2025 року порівняно із січнем 2024-го зросли на 19,1%.

Найбільше подорожчала електроенергія, пише Державна служба статистики.

Подорожчали такі тарифи:

утримання та ремонт житла - на 4,2%,

водопостачання - на 0,7%,

прибирання сміття - на 9,6%,

каналізація - 0,6%,

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,

електроенергія - на 63,6%.

Не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.