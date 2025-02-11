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Держстат: За підсумками січня інфляція в Україні прискорилась до 12,9%

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За підсумками січня споживчі ціни в Україні зросли ще на 1,2%. Річна інфляція прискорилась до 12,9%. Про це повідомив Держстат.

Зазначається, що базова інфляція у січні порівняно із груднем 2024 року становила 1,3%, а із січнем 2024 року - 11,7%.

У минулому місяці ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 5,5-0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%.

Також у січні зросли ціни у сфері зв’язку на 9,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,1% та мобільний зв’язок - на 15,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і пального та мастил - на 2,1%.

Водночас минулого місяця в Україні на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на макаронні вироби і цукор, на 5,5% - на одяг і взуття.

Держстат
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