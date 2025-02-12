Совсун: Підвищення тарифів на електроенергію буде використано для купівлі нових реакторів для ХАЕС

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун заявила, що недавнє підвищення тарифів на електроенергію, які платять споживачі, буде використано для купівлі нових реакторів для Хмельницької АЕС у Болгарії.

Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.

"В "Енергоатому" зараз ці гроші звідкись треба взяти (на купівлю реакторів)? Всі гроші, які є в "Енергоатому" - це гроші, які у нього обігові. Обігові - це ті, які ми з вами заплатили за електроенергію за підвищеними тарифами", – зазначила вона.

Вона зазначає, що наразі немає домовленостей з міжнародними донорами щодо фінансування ініціативи по ХАЕС.

На її переконання, кошти на купівлю реакторів та побудову енергоблоків будуть братися з внутрішніх ресурсів, тобто з коштів, які платять споживачі за послуги.

Також Совсун зауважила, що Міністерство енергетики просить партнерів допомогти із закупівлею газу для України та водночас займається таким коштовним проєктом як нові енергоблоки ХАЕС.