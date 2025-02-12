Совсун: Підвищення тарифів на електроенергію буде використано для купівлі нових реакторів для ХАЕС

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун заявила, що недавнє підвищення тарифів на електроенергію, які платять споживачі, буде використано для купівлі нових реакторів для Хмельницької АЕС у Болгарії.
Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.
"В "Енергоатому" зараз ці гроші звідкись треба взяти (на купівлю реакторів)? Всі гроші, які є в "Енергоатому" - це гроші, які у нього обігові. Обігові - це ті, які ми з вами заплатили за електроенергію за підвищеними тарифами", – зазначила вона.
Вона зазначає, що наразі немає домовленостей з міжнародними донорами щодо фінансування ініціативи по ХАЕС.
На її переконання, кошти на купівлю реакторів та побудову енергоблоків будуть братися з внутрішніх ресурсів, тобто з коштів, які платять споживачі за послуги.
Також Совсун зауважила, що Міністерство енергетики просить партнерів допомогти із закупівлею газу для України та водночас займається таким коштовним проєктом як нові енергоблоки ХАЕС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023