Лазуткін: Ті, хто підпише контракт, отримають мільйон гривень трьома траншами

Добровольці від 18 до 24 років, які підпишуть контракт в рамках нового проєкту, близько шести місяців перебуватимуть безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини, розповідаючи в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей про те, які виплати і за що отримуватимуть такі контрактники.
За його словами, ті, хто підпише контракт, одразу ж отримає 200 тис. грн – це стартова підтримка, 300 тис. грн – протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки, і третю частину – 500 тис. грн – у день завершення контракту та виключення зі списків особового складу військової частини.
«Це плюс до грошового забезпечення і додаткових виплат, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення», – пояснив Лазуткін.
І зауважив, що Міноборони розраховує на поповнення війська і вже по першій добі, яка ще не завершилася, бачить зацікавленість.
«Є певний ажіотаж. Ті віськовослужбовці, які зараз на лінії бойового зіткнення, безумовно, потребують підкріплення, і люди зазначеної вікової групи можуть стати суттєвим поповненням», – сказав речник МОУ.
Нагадаємо, 11 лютого Міноборони офіційно запустило проєкт Контракт 18-24. Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Вони зможуть отримати фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн, право на безкоштовне навчання у вишах та спеціальні умови іпотечного кредитування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023