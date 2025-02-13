Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Лазуткін: Ті, хто підпише контракт, отримають мільйон гривень трьома траншами

125

Добровольці від 18 до 24 років, які підпишуть контракт в рамках нового проєкту, близько шести місяців перебуватимуть безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини, розповідаючи в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей про те, які виплати і за що отримуватимуть такі контрактники.

За його словами, ті, хто підпише контракт, одразу ж отримає 200 тис. грн – це стартова підтримка, 300 тис. грн – протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки, і третю частину – 500 тис. грн – у день завершення контракту та виключення зі списків особового складу військової частини.

«Це плюс до грошового забезпечення і додаткових виплат, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення», – пояснив Лазуткін.

І зауважив, що Міноборони розраховує на поповнення війська і вже по першій добі, яка ще не завершилася, бачить зацікавленість.

«Є певний ажіотаж. Ті віськовослужбовці, які зараз на лінії бойового зіткнення, безумовно, потребують підкріплення, і люди зазначеної вікової групи можуть стати суттєвим поповненням», – сказав речник МОУ.

Нагадаємо, 11 лютого Міноборони офіційно запустило проєкт Контракт 18-24. Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Вони зможуть отримати фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн, право на безкоштовне навчання у вишах та спеціальні умови іпотечного кредитування.

Лазуткін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 13 февраля 2025
Среда, 12 февраля 2025
Вторник, 11 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023