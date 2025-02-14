США запровадили санкції проти прокурора МКС за ордер на арешт Нетаньягу

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана за ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Як повідомляє Міністерство фінансів США, Каріма Хана додано до санкційного переліку управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
За інформацією американського Мінфіну, запроваджені санкції передбачають заморожування американських активів для осіб, які потрапили до списку, а також візові обмеження для посадовців МКС та їхніх родин.
Згідно з оприлюдненим документом, протягом 60 днів міністр фінансів США Скотт Бессент після консультації з американським державним секретарем Марко Рубіо повинен подати звіт зі списком осіб, які потрапили під санкції.
Раніше президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду за дії проти Вашингтона та його союзників, серед яких – Ізраїль.
В указі йдеться, що США запровадять суттєві заходи проти тих, хто відповідальний за нібито порушення МКС. Зокрема, це включає блокування власності, активів, заборону на в’їзд до США членам МКС, а також їхнім членам родини.
У березні 2024 року прокурор МКС Карім Хан виписав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна за депортацію українських дітей.
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