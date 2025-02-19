Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Українські університети потрапили у програму "Семінари з кібербезпеки" від Google

112

Транснаціональна корпорація Google у рамках програми "Семінари з кібербезпеки" визначила університети, які отримають підтримку для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Серед вишів, що отримають підтримку є два українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила пресслужба Google Україна.

Як зазначили у компанії, у 2024 році кількість кібератак у світі зросла на 44%. У Європі, де є нестача 88,3 тисячі фахівців з кібербезпеки, майже половина малих та середніх підприємств зазнали кібератак протягом останніх двох років. У той час, коли новітні технології, зоокрема штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованих та обізнаних з ШІ фахівцях.

"Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки", — йдеться у повідомленні корпорації.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки. Таким чином планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах.

Зазначається, що університети, які включені до програми, отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

Google
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 19 февраля 2025
Вторник, 18 февраля 2025
Понедельник, 17 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023