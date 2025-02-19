Українські університети потрапили у програму "Семінари з кібербезпеки" від Google

Транснаціональна корпорація Google у рамках програми "Семінари з кібербезпеки" визначила університети, які отримають підтримку для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Серед вишів, що отримають підтримку є два українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це повідомила пресслужба Google Україна.
Як зазначили у компанії, у 2024 році кількість кібератак у світі зросла на 44%. У Європі, де є нестача 88,3 тисячі фахівців з кібербезпеки, майже половина малих та середніх підприємств зазнали кібератак протягом останніх двох років. У той час, коли новітні технології, зоокрема штучний інтелект і квантові обчислення, створюють нові можливості та загрози для кібербезпеки, зростає потреба в різноманітній, кваліфікованих та обізнаних з ШІ фахівцях.
"Саме тому восени 2023 року було запущено програму “Семінари з кібербезпеки” від Google.org та виділено 15 мільйонів доларів на розширення доступу до освіти з кібербезпеки", — йдеться у повідомленні корпорації.
Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки. Таким чином планується захистити від кібератак понад 3 500 місцевих організацій в різних країнах.
Зазначається, що університети, які включені до програми, отримають ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.
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