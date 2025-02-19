Гончаренко: Рада може призначати новим генеральним прокурором чинного заступника міністра оборони

Верховна Рада в рамках ухвалення кадрових рішень може призначати новим генеральним прокурором чинного заступника міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Мої джерела кажуть, що одним з кандидатів на посаду Генерального прокурора є чинний заступник міністра оборони Сергій Мельник", - розповів Гончаренко.

Як відомо, Сергія Мельника уряд призначив на посаду заступника міністра оборони 11 жовтня 2024 року. Зокрема, з початку повномасштабної війни він керував обороною Харкова.

Він є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що парламент візьметься за подібні кадрові рішення після інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбулась 20 січня.