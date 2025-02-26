Politico: У Європі виступають проти надання Україні заморожених російських активів

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти надання Україні заморожених російських активів.

Про це пише Politico.

У виданні зазначають, що в ЄС побоюються, що конфіскація коштів налякає міжнародних інвесторів.

В Politico нагадують, що президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок наполягав, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни, але наполягав, що конфіскація самих резервів буде незаконною. Водночас він зазначив, що їх замороження є важливим важелем впливу.

Після зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим в Ер-Ріяді минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо припустив, що ЄС «у якийсь момент» потрібно буде залучити до мирних переговорів через санкції, які він запровадив проти росії.

Європейські країни визнають, що заморожені російські активи на мільярди євро дають їм додатковий вплив на кремль.

«Якщо вони [росія] точно хочуть отримати гроші назад, то вони повинні дати щось натомість», — сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.