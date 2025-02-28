Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” і японо-американська електротехнічна і ядерноенергетична компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС та адаптації палива для цих блоків.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін провів робочу зустріч із керуючим директором Westinghouse Electric Company Азізом Дагом та президентом підрозділу з питань довгострокової експлуатації Лукою Оріані. Сторони обговорили ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС № 3 і № 4, які будуть добудовані з використанням обладнання болгарської АЕС «Белене».
Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення. Очікується, що це дозволить досягти на майбутніх українських реакторах ВВЕР-1000 рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.
Аналогічні системи вже застосовані на Рівненській АЕС.
Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження.
Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.
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