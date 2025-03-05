Федоров: Україна розпочала постачання роботів для NASA

Резидент Дія.City DroneUA розпочав постачання роботів для NASA. Тестова партія уже поїхала до американського штату Вірджинія. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Там їх випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування", - написав Федоров.
За його словами, саме NASA ініціювало співпрацю. Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з NASA в найближчому майбутньому.
"Війна дала потужний буст ринку defence tech, наші технології розвиваються дуже швидко. Одна з цілей — постачання техніки за кордон, адже це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет. DroneUA — класний кейс того, як це може працювати", - додав міністр.
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