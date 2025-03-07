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Укртрансбезпека оновила список важливих для країни транспортних компаній

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“Укртрансбезпека” присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила ще 11 суб'єктів господарювання такими, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку.

До переліку увійшли такі компанії:

  • 1. ТОВ "АП Транс Груп";
  • 2. ПП "ТК "Глобал Вест Транс";
  • 3. ТОВ "Міп Транс";
  • 4. ТОВ "Автотранс-Люкс";
  • 5. ТОВ "ВК Транс";
  • 6. ТОВ "Будтранслогістік";
  • 7. ТОВ "Ковальов-Райт Вей";
  • 8. ТОВ "Адр карго";
  • 9. ТОВ "Ханенко";
  • 10. ТОВ "Альфа Груп 77";
  • 11. ТОВ "Деснянська автобаза".

Наразі в Україні 21 автоперевізник вантажів має статус важливої компанії.

Укртрансбезпека
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