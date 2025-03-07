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У Європі Трампа вважають загрозою для миру та безпеки, - опитування

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Переважна більшість жителів п’яти західноєвропейських країн вважають Дональда Трампа загрозою для миру та безпеки в Європі після того, як президент США почав тиснути на Володимира Зеленського і заморозив військову допомогу Україні.

Такими є результати опитування YouGov, проведеного у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії, пише The Guardian.

Згідно з дослідженням, проведеним з 26 лютого по 4 березня, після очевидного зближення Трампа з Росією більшість респондентів у всіх п’яти країнах вважають його “дуже великою або досить великою загрозою для миру і безпеки в Європі”.

Найменше таких побоювань зафіксовано в Італії – 58%, тоді як у Франції цей показник склав 69%, у Німеччині – 74%, в Іспанії – 75%, а у Великій Британії – 78%. Для порівняння, кількість тих, хто вважає володимира путіна загрозою, варіюється від 74% в Італії до 89% у Великій Британії.

Популярність Трампа, протестована в чотирьох країнах (без Німеччини), виявилася надзвичайно низькою: від 80% у Великій Британії до 63% в Італії заявили про своє негативне ставлення до нього. Для путіна цей показник коливається від 89% до 77%.

Опитування також засвідчило зниження готовності європейців підтримати США у військовому плані в разі нападу на них, а також зростання скептицизму щодо дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань у межах НАТО.

Якщо росія нападе на країни Балтії та Польщу, лише від 18% до 39% жителів Великої Британії, Франції, Іспанії та Італії вірять, що США прийдуть на допомогу. Водночас респонденти були більш впевнені, що Сполучені Штати захищатимуть власні території.

Невелика кількість європейців вважає, що західні союзники зможуть достатньо підтримати Україну у разі виходу США з війни: таку думку поділяє 35% іспанців, 33% британців і 24-25% французів, німців та італійців.

Багато європейців висловлюють бажання, щоб Україна здобула перемогу у війні. У Великій Британії таку позицію підтримують 67% респондентів, в Іспанії – 57%, у Німеччині – 52%, у Франції – 50%, а в Італії – 34%. При цьому лише 2-7% респондентів хотіли б перемоги росії.

Хоча значна частина опитаних вважає, що нинішній рівень підтримки недостатній для запобігання перемозі москви, лише незначна частка населення в цих країнах виступає за збільшення допомоги Україні – від 9% в Італії до 24% у Великій Британії.

Після закликів європейських лідерів до термінового збільшення оборонних витрат зросло визнання необхідності таких кроків, хоча й не надто суттєво.

Найбільше прихильників цього у Великій Британії – 46% (на шість пунктів більше, ніж раніше), у Франції – 39% (зростання на 12 пунктів), в Іспанії – 32% (збільшення на шість пунктів), а в Італії – лише 11% (без змін).

Трамп, Європа
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