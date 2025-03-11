У Держстаті розповіли про інфляцію з початку року

У лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%. Базова інфляція, яка не враховує коливання цін на окремі товари, у лютому становила 0,7%, також досягнувши 2,0% від початку року.
Про це повідомляє Держстат.
Зауважимо, що у річному вимірі інфляція прискорилася: якщо у лютому 2024 року індекс споживчих цін становив 12,9%, то в лютому 2025 року він зріс до 13,4%.
Зростання цін відбулося в основному за рахунок подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, які у лютому подорожчали на 1,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (+3,5%) та соняшникову олію (+3,4%).
Крім того, на 0,6–1,9% подорожчали макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, риба, безалкогольні напої, молоко, молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас цукор подешевшав на 0,4%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, що пов’язано зі зростанням цін на тютюнові вироби (+2,0%).
Натомість одяг і взуття у лютому стали дешевшими на 3,1%. Ціни на одяг знизилися на 3,4%, а на взуття – на 2,7%.
Вартість транспортних послуг зросла на 0,6% через подорожчання палива, мастильних матеріалів і автодорожнього пасажирського транспорту (+1,1%). Водночас ціни на залізничний транспорт знизилися на 0,9%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023