Відповідальність за атаку на соцмережу Маска взяла на себе група хакерів Dark Storm

10 березня користувачі соціальної мережі X зіткнулися зі збоями у роботі. Власник і мільярдер Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку та нібито причетність України до неї. Але відповідальність за збій взяла на себе група хакерів Dark Storm.

Ілон Маск заявив про начебто причетність України до кібератаки на його соцмережу X у понеділок.

"Була масована кібератака, яка намагалася вивести з ладу платформу з IP-адрес, що походять з України", – сказав він у коментарі каналу FoxBusiness.

В той же час він підкреслив, що ще не впевнений до кінця, що відбулося.

Відповідальність за DDoS-атаку на платформу X взяла на себе пропалестинська хакерська група Dark Storm Team, яка нещодавно атакувала аеропорт Лос-Анджелеса та міністерство оборони ОАЕ, пише Newsweek.

Група поділилася скріншотом сторінки статусу з’єднання в реальному часі, на якій відображаються невдалі спроби з’єднання користувачів Х, з різних місць по всьому світу.

Dark Storm Team була заснована в 2023 році, відома своїми передовими стратегіями кібервійни та успішними зломами систем високого рівня безпеки.

Група має пропалестинську позицію і нещодавно пообіцяла здійснити серію кібератак на урядові веб-сайти країн НАТО, Ізраїлю та інших країн, які підтримують Ізраїль.

Мережевий криптофутурист Ед Крассенстайн заявив, що повідомив Маска про причетність до кібератаки хакерів з Dark Storm Team.

"Ілон Маск, видається, звинувачує людей в Україні у сьогоднішній DDOS-атаці X. Dark Storm буквально сказали мені, що це вони зробили. Вони не в Україні", - підкреслив Крассенстайн.

За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector і Reuters, про проблеми у роботі соцмережі повідомляли по всьому світу. Зокрема у США понад 26 тис. користувачів скаржилися на збої, у Великій Британії - понад 10 тис. людей.