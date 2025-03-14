Мінфін США підтвердив готовність посилити санкції проти росії до найвищого рівня

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив готовність чинної адміністрації в Вашингтоні без вагань посилити санкції проти росії до найвищого рівня в разі необхідності.

Про це він сказав у четвер у інтерв’ю CNBC, передає Укрінформ.

«Якщо ми просто візьмемо шкалу від нуля до десяти, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти росії були, мабуть, на рівні трьох, на завершення вони підняли їх до шести. І я можу вам сказати, ми без вагань підняли би їх до десяти», - зазначив Бессент.

Він зауважив, що це є одним із питань підготовки адміністрації Дональда Трампа до переговорів між росією і Україною щодо встановлення миру в нашій країні. У цьому контексті Бессенд додав, що чинний президент США «готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони».