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Мінфін США підтвердив готовність посилити санкції проти росії до найвищого рівня

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Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив готовність чинної адміністрації в Вашингтоні без вагань посилити санкції проти росії до найвищого рівня в разі необхідності.

Про це він сказав у четвер у інтерв’ю CNBC, передає Укрінформ.

«Якщо ми просто візьмемо шкалу від нуля до десяти, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти росії були, мабуть, на рівні трьох, на завершення вони підняли їх до шести. І я можу вам сказати, ми без вагань підняли би їх до десяти», - зазначив Бессент.

Він зауважив, що це є одним із питань підготовки адміністрації Дональда Трампа до переговорів між росією і Україною щодо встановлення миру в нашій країні. У цьому контексті Бессенд додав, що чинний президент США «готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони».

санкції, Мінфін США, Бессент
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