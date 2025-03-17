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Волц: Вигнання росіян з української землі може перерости у Третю світову війну

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Нескінченна війна з вигнанням росіян з кожного сантиметра української землі включно з Кримом може перерости у Третю світову війну. Про це в інтерв'ю ABC News заявив радник з національної безпеки США Майк Волц.

Волц зазначив, що необхідно виходити з національних інтересів США. За його словами, США обговорювали ситуацію з європейцями та українцями.

"Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом? І стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, що ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, незалежно від того, які будуть часові рамки, а це, по суті, нескінченна війна, в умовах, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за лічені місяці. І може перерости у Третю світову війну", - сказав Волц.

Радник з нацбезпеки наголосив, що необхідно виходити з реальності ситуації на місцях, та діяти за допомогою човникової дипломатії та непрямі переговори.

Волц
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