Франція і Канада вимагатимуть від росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні

Франція і Канада вимагатимуть від країни-агресора росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні. Йдеться про гарантії безпеки не лише для України, а й для Європи.
Як пише BFM TV, про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на зустрічі з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
На спільній пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що Париж і Оттава продовжуватимуть вимагати від росії щодо миру в Україні.
"Метою цього спільного зобов’язання разом з українцями завжди було досягнення міцного і довговічного миру, з надійними гарантіями безпеки", — сказав Макрон.
Він додав, що ці гарантії безпеки мають захистити Україну від нової агресії росії та забезпечити мир на континенті.
Глава уряду Канади сказав, що Оттава хоче зміцнити свої зв’язки з "надійними союзниками", такими як Франція.
"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв’язки Європи", — зазначив Карні.
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