Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Франція і Канада вимагатимуть від росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні

112

Франція і Канада вимагатимуть від країни-агресора росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні. Йдеться про гарантії безпеки не лише для України, а й для Європи.

Як пише BFM TV, про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на зустрічі з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

На спільній пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що Париж і Оттава продовжуватимуть вимагати від росії щодо миру в Україні.

"Метою цього спільного зобов’язання разом з українцями завжди було досягнення міцного і довговічного миру, з надійними гарантіями безпеки", — сказав Макрон.

Він додав, що ці гарантії безпеки мають захистити Україну від нової агресії росії та забезпечити мир на континенті.

Глава уряду Канади сказав, що Оттава хоче зміцнити свої зв’язки з "надійними союзниками", такими як Франція.

"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв’язки Європи", — зазначив Карні.

Канада, Франція, Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 18 марта 2025
Понедельник, 17 марта 2025
Воскресенье, 16 марта 2025
Суббота, 15 марта 2025
Пятница, 14 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023