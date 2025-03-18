Франція і Канада вимагатимуть від росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні

Франція і Канада вимагатимуть від країни-агресора росії чітких зобов’язань щодо миру в Україні. Йдеться про гарантії безпеки не лише для України, а й для Європи.

Як пише BFM TV, про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на зустрічі з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

На спільній пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що Париж і Оттава продовжуватимуть вимагати від росії щодо миру в Україні.

"Метою цього спільного зобов’язання разом з українцями завжди було досягнення міцного і довговічного миру, з надійними гарантіями безпеки", — сказав Макрон.

Він додав, що ці гарантії безпеки мають захистити Україну від нової агресії росії та забезпечити мир на континенті.

Глава уряду Канади сказав, що Оттава хоче зміцнити свої зв’язки з "надійними союзниками", такими як Франція.

"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв’язки Європи", — зазначив Карні.