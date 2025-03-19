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Мінветеранів: В Україні запустили платформу підтримки ветеранів і ветеранок у пошуку роботи

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В Україні запустили платформу «Назустріч», яка покликана підтримати ветеранів і ветеранок у пошуку роботи.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, передає Укрінформ.

«Компанія Work.ua презентувала платформу «Назустріч», що покликана підтримати українських ветеранів і ветеранок у пошуку роботи, а також допомогти роботодавцям залучати фахівців з унікальним досвідом», - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова підкреслила важливість економічної інтеграції захисників та закликала долучатися до ініціативи.

«Ветерани й ветеранки можуть підтримати нашу країну після завершення війни, стати рушієм змін. Наше завдання – створити для них гідні умови праці в Україні та повноцінного життя», – сказала вона.

Наразі понад 2 000 компаній уже розмістили вакансії на Work.ua, де військовий досвід є перевагою, а кандидати подали 5 500 резюме, зазначивши, що вони - ветерани російсько-української війни.

Мінветеранів, Назустріч
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