Кошта: Європа повинна мати всі засоби для захисту від військової агресії

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європа повинна мати всі засоби для захисту від військової агресії.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на заході Центру європейської політики в Брюсселі.
Кошта наголосив, що мир без оборони – це ілюзія.
"Якщо росія вважає, що кордони України – це просто лінія на карті, чому вона повинна поважати кордони будь-якої іншої країни?", – сказав він.
Президент Ради закликав до посилення європейської складової НАТО.
"Зараз очевидно, що найкращий спосіб захистити наш трансатлантичний альянс – це зміцнити європейську складову НАТО, стати більш автономною, більш суверенною, менш залежною від інших, а саме від Сполучених Штатів", – сказав він.
Європа різко збільшує витрати на оборону через занепокоєння тим, що Сполучені Штати, які гарантували безпеку Європи з кінця Другої світової війни, більше не прагнуть цього робити, переключивши свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023