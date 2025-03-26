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Кошта: Європа повинна мати всі засоби для захисту від військової агресії

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європа повинна мати всі засоби для захисту від військової агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на заході Центру європейської політики в Брюсселі.

Кошта наголосив, що мир без оборони – це ілюзія.

"Якщо росія вважає, що кордони України – це просто лінія на карті, чому вона повинна поважати кордони будь-якої іншої країни?", – сказав він.

Президент Ради закликав до посилення європейської складової НАТО.

"Зараз очевидно, що найкращий спосіб захистити наш трансатлантичний альянс – це зміцнити європейську складову НАТО, стати більш автономною, більш суверенною, менш залежною від інших, а саме від Сполучених Штатів", – сказав він.

Європа різко збільшує витрати на оборону через занепокоєння тим, що Сполучені Штати, які гарантували безпеку Європи з кінця Другої світової війни, більше не прагнуть цього робити, переключивши свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Європа, Кошта
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